Newcastle, Fonseca favorito per la panchina

L'ex Roma potrebbe prendere il posto di Bruce

Sempre più lunga la lista dei tecnici per la panchina del Newcastle, dopo la rescissione consensuale dell'ex tecnico Steve Bruce, arrivata in mattinata. Nella prossima partita, sabato contro il Crystal Palace, in panchina al momento, ci sarà il suo vice, Graeme Jones; per lui ruolo da traghettatore in attesa che la nuova proprietà scelga il nuovo allenatore.