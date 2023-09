Newcastle, Howe difende Tonali: “Difficile per lui integrarsi ma è colpa dell’Italia”

Dopo un esordio da top player, Sandro Tonali ha abbassato la qualità della prestazione sia in campionato che in Champions League. Il nuovo centrocampista del Newcastle non convince i tifosi a causa di una serie di prestazioni che hanno lasciato a desiderare. Ultima quella contro la sua ex squadra, il Milan, dove mai è riuscito a gestire il possesso del pallone. Una difficile situazione che l'allenatore Eddie Howe si spiega tranquillamente, addossando la colpa alla Nazionale italiana.

COLPA DELL'ITALIA: Intervenuto ai microfoni del TheAthletic, l'allenatore ha confermato fiducia nei confronti di Tonali e riversato le colpe sulla pausa Nazionali. In questo modo, secondo Howe, il centrocampista non ha avuto modo di ambientarsi: "La sua performance contro Aston Villa era di alto livello. Da allora, non si è praticamente allenato più con noi a causa dei suoi impegni in Nazionale. Ecco, è questo il motivo. È difficile per un nuovo giocatore integrarsi in una squadra. Come ho già detto, è una personalità incredibile e penso che crescerà nel tempo". A discolpa di Tonali, la stessa squadra del Newcastle non ha avuto un grande avvio di campionato e procede giornata dopo giornata tra le difficoltà. Ambientarsi in un contento del genere è ancora più complicato.