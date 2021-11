Newcastle, le mosse della ricca proprietà per portare Emery

Continua il toto-allenatore al Newcastle

Dopo aver vinto l'Europa League con il Villareal, Unai Emery sarebbe diventato l'obiettivo numero uno a diventare il nuovo allenatore del Newcastle, dopo l'esonero di Steve Bruce e la nomina di Graeme Jones come traghettatore. I Magpies hanno intenzione di chiudere un accordo con Emery e il Villareal, durante la pausa delle nazionali. Per convincere il club spagnolo a liberarlo, la nuova proprietà del sodalizio inglese avrebbe intenzione di mettere nel piatto 5 milioni di sterline. Se l'operazione dovesse andare in porto, per il tecnico spagnolo si tratterebbe di un ritorno in Premier League, dopo l'esperienza con l'Arsenal durata un anno, con una finale di Europa League raggiunta e poi persa contro il Chelsea.