Newcastle o Arabia Saudita? La nuova maglia da trasferta degli inglesi fa discutere

Fa discutere la maglia del Newcastle che ricorderebbe troppo quella della Nazionale saudita

Il Newcastle è destinato ad avere sembianze sempre più "arabe". Con l'arrivo dei nuovi proprietari non solo ci si attende grossi investimenti ma anche qualche cambiamento davvero unico. Uno di questi è per le maglie, o per lo meno quella da trasferta.

Come riportano il Daily Mail e Sportbible, l'impatto del fondo PIF potrebbe vedersi anche in termini di divisa per la prossima annata. Sui social stanno girando delle foto, non ancora ufficiali, di quella che potrebbe essere la maglia away del Newcastle.