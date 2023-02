Newcastle perde la Carabao ma il portiere Dubravka viene premiato come vincitore

Il portiere del Newcastle Martin Dubravka ha ricevuto la medaglia del vincitore della Carabao Cup nonostante la sconfitta per 2-0 della sua squadra contro il Manchester United. Fatto inusuale ma che è stato possibile visto che il 34enne portiere slovacco ha trascorso l'inizio della stagione in prestito al Manchester United e ha giocato due partite della Carabao contro Aston Villa (4-2) e Burnley (2-0). Proprio per aver giocato questi due match con i Red Davils a Dubravka è stato impedito di scendere in campo oggi con il Newcastle la cui porta è stata difesa dal terzo portiere Karius. Ma almeno per lo slovacco la medaglia del vincitore su decisione della Lega come giocatore del Manchester United.