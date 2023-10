Newcastle, si lavora alla riduzione dell’ingaggio di Sandro Tonali

Sono ore di forte apprensione in casa Newcastle, alle prese con la vicenda legata a Sandro Tonali, coinvolto nel caso scommesse. Come spiegato dal Telegraph, il club bianconero starebbe lavorando per ridurre sensibilmente lo stipendio del calciatore italiano, arrivato la scorsa estate dal Milan per una cifra superiore agli 80 milioni di euro. Come spiega il quotidiano inglese: "Fonti vicine al club hanno minimizzato le notizie secondo cui il Newcastle potrebbe citare in giudizio il suo ex club, il Milan, per non aver dichiarato i problemi di gioco di Tonali. Ma i dirigenti stanno mantenendo aperte le opzioni sulla loro prossima mossa" - spiega il Telegraph.