Newcastle, Steve Bruce virale grazie alla sua… velocità irreale su FIFA 22

Una clip del noto videogioco rende virale il manager del club inglese

60 anni e non sentirli. Almeno a FIFA 22 ... Parliamo del manager del Newcastle Steve Bruce che grazie ad una clip del noto videogioco sul calcio, è diventato virale e... velocissimo . Nelle scorse ore sui social è stato mostrato un breve filmato del club inglese che, nel videogame, vince una partita ai rigori e per festeggiare alcuni membri della panchina e anche il mister corrono verso il centro del campo.

Proprio questa corsa vede il tecnico Bruce protagonista. In che modo? Con uno scatto da vero centometrista. L'allenatore 60enne, nella clip, corre ad una velocità esagerata e decisamente irreale superando tutti i suoi atleti. Un fatto che ha scatenato l'ironia del web con commenti assolutamente simpatici. "Steve Bruce in panchina mi ha fatto morire", "Non ha mai corso così veloce nella sua vita". "Sembra Capitan America". Altri, invece, forse tifosi scontenti del Newcastle hanno sottolineato come Steve Bruce, nella versione del videogioco, potrebbe tornare utile alla difesa del club: "Non vedo alcun motivo perché non giochi difensore centrale nel Newcastle". "Abbiamo trovato il nostro difensore centrale veloce".