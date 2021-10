Newcastle su Ten Hag ad ogni costo: diventerebbe terzo mister più pagato in Premier League

Il tecnico dell'Ajax corteggiato dagli inglesi

C'è tanta attesa per quello che sarà il futuro del Newcastle con l'arrivo della nuova proprietà araba. Sono previsti, infatti, grandissimi acquisti. Non solo per quanto riguarda i giocatori ma anche per chi dovrà allenarli. Si parla dei migliori tecnici possibili e tra questi ci sarebbe anche l'attuale manager dell'Ajax Erik ten Hag .

Secondo il Daily Mail, i nuovi proprietari del club sarebbero in forte pressing su di lui per convincerlo ad accettare la panchna dei Magpies. Per il mister sarebbe pronto un ingaggio 11 milioni di sterline a stagione. Una cifra esagerata che lo farebbe diventare il terzo manager più pagato dell'intera Premier League. La volontà della proprietà del Newcastle è quella di aprire un nuovo ciclo con lui alla guida come già avvenuto in Olanda con l'Ajax. Vedremo se il mister accetterà i soldi del club inglese. Al momento, la sua intenzione sarebbe quella di restare in Eredivisie ma davanti a certe cifre... mai dire mai.