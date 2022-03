Newcastle, Trippier pazzo di Saint-Maximin: “Può vincere il Pallone d’Oro”

L'esterno si è complimentato col compagno di squadra per le sue incredibili qualità che potrebbero portarlo a vincere l'ambito trofeo personale

ELOGIO - "Allan Saint-Maximin può vincere il Pallone d'Oro, ha tutte le capacità. È un giocatore di qualità, sinceramente non ho mai visto niente di simile", ha detto Trippier intervenendo al canale YouTube True Geordie. "Non so nemmeno come spiegarlo, è matto: quando facciamo le partitelle sei contro sei in allenamento, non passa mai la palla a nessuno. Così tutti cercano di rubargliela, io entro anche in scivolata. Ti fa impazzire".