Newcastle, ufficiale l’arrivo in panchina di Eddie Howe

Il club ha scelto il nuovo tecnico

E' arrivato l'annuncio ufficiale del nuovo allenatore del Newcastle United: sarà l'ex tecnico del Bournemouth, Eddie Howe, a guidare i Magpies, dopo l'esonero di Steve Bruce avvenuto quasi tre settimane fa. Il comunicato ufficiale del club inglese: "Il Newcastle United è lieto di annunciare la nomina di Eddie Howe come nuovo capo allenatore del club con un contratto fino a giugno 2024". Il 43enne Howe, ha commentato così la sua nuova nomina: "È un grande onore per me diventare l'allenatore di un club con la storia del Newcastle. Sono molto orgoglioso per me e per la mia famiglia".