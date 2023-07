Newcastle, ufficiale Tonali fino al 2028

Il Newcastle ha annunciato l'acquisto del centrocampista del Milan Sandro Tonali. I Magpies hanno fatto firmare al 23enne nazionale italiano un contratto fino al 2028. L'importo del trasferimento non è stato reso noto, ma, secondo quanto riferito dai media, ammontava a circa 70 milioni di euro. Tonali ha aiutato il Milan a vincere lo scudetto nel 2021/22 e ha fatto parte della squadra che ha raggiunto le semifinali di Champions League la scorsa stagione. Per le sue 130 partite in rossonero e le 14 in Nazionale.