Newcastle, Willock denuncia: “Ogni giorno ricevo insulti razzisti sui social”

Il racconto del centrocampista

Redazione ITASportPress

Il razzismo nel mondo del pallone resta un problema, purtroppo, ancora irrisolto. In Premier League i giocatori avevano deciso di inginocchiarsi seguendo l'iniziativa del Black Lives Matter, eppure questa non è bastata. Anzi. Ha generato ulteriori polemiche. Insulti durante le partite e soprattutto dopo le gare sono all'ordine del giorno e anche chi non è proprio al centro delle attenzioni dei media, spesso, subisce abusi di questo tipo, anche tutti i giorni. La conferma arriva dalla testimonianza del giovanissimo Joe Willock, centrocampista del Newcastle, che ai microfoni di BBC Radio Newcastle ha ammesso di essere vittima di insulti a sfondo razziale sui social media praticamente in ogni momento...

DENUNCIA - "Tutti i giorni ricevo dei messaggi. Messaggi che dicono cose sul mio colore della pelle o altre diverse ma sempre disgustose, davvero", ha detto Willock. "Non c'è molto che tu possa fare quando accade questo. Devi solo cercare di ignorarlo. Non credo che Instagram, Facebook e Twitter abbiano combattuto abbastanza da permetterci di fare qualcos'altro. Sento che l'unica cosa che puoi fare ad oggi è semplicemente ignorare questi messaggi e provare a metterli in fondo alla tua testa".

SOFFERENZA - Willock spiega anche come reagisce emotivamente ogni volta che legge un messaggio di quel tipo: "Ti arriva sul telefono e chiunque può mandarti un messaggio di quel tipo in modo diretto. Possono mandarti queste cose disgustose e fa un po' male. Anzi, fa molto male, anche solo parlarne. Perché non abbandono i social? Se esci dai social media, perdi quella connessione con tutti i meravigliosi fan che mi supportano ogni giorno. Grazie ai social i veri fan possono avere con me e la mia vita di tutti i giorni una vera connessione che di solito non si può avere".