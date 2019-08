Neymar al Barcellona, Abidal in viaggio per la Francia per chiudere

Ore decisive per il futuro di Neymar. L’attaccante brasiliano del Paris Saint-Germain sembra essere prossimo al ritorno in Spagna. Il duello tra Barcellona e Real Madrid sembra arricchirsi di un nuovo capitolo.

Prima i blaugrana, poi il sorpasso dei blancos e, adesso, ancora i catalani in vantaggio. La mossa decisiva potrebbe essere arrivata in questi minuti. Come riporta Sky Sports, infatti, Eric Abidal, direttore del club blaugrana e Javier Bordas, altro dirigente, sarebbero in viaggio in direzione Francia, presumibilmente Parigi, per dare lo strappo decisivo per chiudere la trattativa per Neymar. O’Ney è separato in casa e, anche dopo le proteste dei propri tifosi nel primo match di Ligue 1, la situazione è sembrata definitivamente non recuperabile.

Neymar potrebbe, quindi, tornare presto a vestire la maglia del Barcellona e fare ancora parte dell’attacco incredibile blaugrana al fianco di Messi, Suarez e Griezmann.