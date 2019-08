Neymar al Barcellona, Stoichkov avvisa: “Sarebbe come avere una bomba nello spogliatoio…”

Continua la telenovela Neymar. L’asso brasiliano del Psg resta al centro dei rumors di mercato che lo vogliono conteso da Real Madrid e Barcellona.

Se i blancos sembrano essersi nuovamente defilati, ecco che i blaugrana sono tornati alla carica. Il ritorno di O’Ney, però, potrebbe non essere un rinforzo in grado di portare solo benefici. Ne è convinto l’ex attaccante proprio del Barcellona Hristo Stoichkov che, parlando ad Univision, ha spiegato perché i blaugrana dovrebbero evitare di riprendere il gioiello brasiliano.

UNA BOMBA – “Il Barcellona non ha bisogno di Neymar. Non c’è posto per lui in una squadra che ha già giocatori importanti. Al Barça ci sono i vari Dembelé, Griezmann, Suarez e Messi, dove dovrebbe giocare Neymar? Sarebbe solo una bomba nello spogliatoio”, ha detto Stoichkov.

NON SI FA – E sulle diverse ipotesi che si rincorrono in merito a possibili contropartite: “Ovviamente c’è chi vuole Neymar e chiede uno sforzo al club, ma il Barcellona non ha i soldi per prenderlo dal Psg. Poi, è irrispettoso offrire delle contropartite. Rakitic ad esempio è un grande lavoratore, un ragazzo estremamente umile che ha sempre difeso gli interessi del Barcellona. Anche Coutinho, che è costato molto, ha ancora molto da mostrare ed io lo difendo. Io spero che nessun giocatore lasci il Barcellona”.