Neymar al Real Madrid? Alena ammette: “Farebbe male a noi del Barcellona…”

Il futuro di Neymar resta un rebus. Una cosa è certa: non farà parte del Paris Saint-Germain per questa nuova stagione. Prima le voci di un passaggio al Barcellona, poi, quelle sempre più intense che lo vogliono in direzione Real Madrid. Anche all’interno dello stesso ambiente parigino, i rumors sono tutti in una direzione: per O’Ney non c’è più posto a Parigi.

A parlare della situazione del brasiliano ci ha pensato un calciatore del Barcellona, il centrocampista Carles Alena. Come riporta il Daily Mail, il classe ’98 canterano blaugrana ha ammesso che subirebbe un brutto colpo in caso di passaggio di Neymar ai rivali di sempre di Madrid.

SPERO VENGA DA NOI… – “Farebbe male se Neymar andasse all’eterno rivale, soprattutto dopo aver giocato qui e aver avuto tanta stima per questo club. Speriamo che possa arrivare e che questo incredibile mercato si concluda proprio con il ritorno di Neymar. Non tocca a me decidere, ma Neymar è unico e renderebbe tutti migliori al Barça. Spero venga da noi. È un giocatore spettacolare, uno dei migliori al mondo”.