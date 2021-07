Neymar allontana la delusione della Coppa America facendosi le trecce

Lo scorso 11 luglio il Brasile è stato battuto dall'Argentina in finale

L'attaccante del PSG e della nazionale brasiliana Neymar ha cambiato look nuovamente. Il calciatore 29enne è apparso con le trecce in testa forse per ritrovare il sorriso. L'11 luglio il Brasile ha perso contro l'Argentina nella finale della Coppa America e per Neymar è stato un boccone amaro da digerire. L'incontro, svoltosi a Rio de Janeiro allo stadio Maracanã, si è concluso con il punteggio di 1:0 in favore della squadra di Lionel Messi. Neymar si gode un periodo di vacanza e tra due settimane circa si aggregherà al gruppo parigino e ritroverà i nuovi Gigio Donnaruma e Sergio Ramos.