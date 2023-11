Neymar, altro guaio: l’ex domestica lo denuncia per sfruttamento

Continua il momento no per il brasiliano: secondo quanto riportato dalla stampa francese, la donna avrebbe chiesto un risarcimento molto alto, minacciando di portare il caso in tribunale

Redazione ITASportPress

Continua il momento negativo di Neymar. Dopo l'infortunio che lo terrà fuori dal campo per i prossimi mesi ed il tentato rapimento della figlia appena nata, ecco un altro guaio per il brasiliano. Secondo Le Parisien, l'ex Psg potrebbe finire in tribunale a causa della sua ex domestica, che lo avrebbe denunciato per sfruttamento e condizioni di lavoro estreme.