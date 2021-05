Neymar ammette: “Vorrei giocare con Cristiano Ronaldo. E poi il Mondiale…”

L'attaccante brasiliano del Paris Saint-Germain racconta i suoi desideri calcistici

Non è bastata la sua miglior stagione da quando è a Parigi per riportare la Champions League in Francia. Tuttavia, il Paris Saint-Germain ha più di un motivo per coccolarsi Neymar, tornato nuovamente decisivo su altissimi livelli. Il campione brasiliano spera di poter tornare a sollevare quella coppa che ha conquistato nel 2015, quando però vestiva la maglia del Barcellona, componendo con Leo Messi e Luis Suarez uno straordinario tridente.