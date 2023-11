Neymar, anche il padre può entrare nel mondo del calcio

La famiglia Neymar continua a far parlare di sé. E no, questa volta non c'entra il calciatore brasiliano momentaneamente ai box per infortunio al legamento crociato e menisco. Neanche la sorella, di recente sospettata di aver partecipato al finanziamento del colpo di stato in Brasile. A prendersi la prima pagina dei quotidiani è invece il padre del fuoriclasse, Neymar Santos Senior, il quale sarebbe ad un passo dal ricoprire l'incarico di consulente di gestione dell'Atlético Monte Azul. Si tratta di un club brasiliano che gioca in Serie A2, il secondo livello della lega di calcio dello stato di San Paolo, e che Neymar Sr. vuole rivoluzionare. L'annuncio ufficiale è arrivato direttamente dal club tramite profili social ufficiali. In questo modo anche il padre dell'attaccante entrerebbe a far parte del mondo del calcio seppur sia già da anni il procuratore del figlio.