Neymar ancora sotto choc per eliminazione dal Mondiale: possibile pausa dal Brasile

La gioia con il gol ai quarti di finale contro la Croazia, poi l'amarezza per il pari ed infine la grande tristezza per l'eliminazione arrivata ai rigori. Neymar e tutto il Brasile sono rimasti molto colpiti dall'epilogo del torneo in Qatar. Una delusione "Mondiale" che l'attaccante fatica a digerire e che potrebbe portarlo a prendere una decisione forte: se non sarà addio alla squadra verdeoro, potrà esserci almeno una pausa.

Lo riferisce L'Equipe che spiega come O'Ney sia ancora molto deluso dall'esperienza vissuta e starebbe riflettendo sul suo futuro nel Brasile. "Ora sarebbe azzardato dire qualcosa, ma non posso garantire la mia presenza nemmeno al Mondiale 2026 con la squadra", erano state le parole del giocatore a caldo. E quindi ecco che il media transalpino spiega come Neymar tornerà ad allenarsi lunedì in Francia col Psg e potrebbe decidere di prendersi una pausa di qualche mese dalla Nazionale. Staccare la spina e capire come comportarsi per il suo futuro.