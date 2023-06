Neymar: “Arabia? Sogno di tornare in Brasile, magari al Santos”

Neymar non ha dubbi su quale sarà la sua prossima destinazione una volta conclusa la carriera in Europa. L'attaccante ammette che rifiuterebbe a priori le faraoniche offerte di Arabia Saudita e Mls, piuttosto preferirebbe tornare "a casa": "A volte ti trovi in un posto ma poi devi cambiare. Ovviamente il mio sogno è quello di tornare a giocare in Brasile,sogno di giocare di nuovo con il Santos. Spero che ciò possa accadere un giorno". Ha dichiarato l'attaccante del Psg ai microfoni di BandSports, nel corso di un'intervista.