Neymar, bomba dalla Spagna: il Real Madrid offre Vinicius al Psg

Sembra essere un all-in a tutti gli effetti quello che starebbe provando il Real Madrid per acquistare Neymar dal Paris Saint-Germain.

L’attaccante brasiliano del club parigino sembrava essere ad un passo dal ritorno al Barcellona, ma nelle ultime ore ci sarebbe stato l’ennesimo tentativo dei Blancos che, con Florentino Perez in testa, starebbero provando a soffiare il fantasista ai rivali blaugrana.

BOMBA – Dalla Spagna, in particolare Sport, informa che il patron del Real Madrid avrebbe intenzione di sacrificare il giovane talento Vinicius pur di arrivare a Neymar. Non tra le prime scelte di Zidane, l’ex Flamengo ha dimostrato il suo valore e le sue potenzialità e potrebbe essere una ottima moneta di scambio per raggiungere i 250 milioni di valore complessivi, cifra che il Psg vorrebbe per cedere O’Ney. Se la società francese dovesse dare l’ok, Vinicius verrebbe valutato circa 70 milioni di euro mentre i restanti dovranno essere versati nelle casse del club di Nasser Al-Khelaifi.