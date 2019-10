Neymar: “Capisco cosa provano i tifosi, ma alla fine sono rimasto e darò tutto”

Aria di tregua fra l’attaccante Neymar e il Paris Saint-Germain. Sì, il fuoriclasse brasiliano ha rilasciato altre dichiarazioni cercando di tendere una mano ai parigini e a tutti i tifosi, che ancora non hanno perdonato al giocatore il forte desiderio espresso, in estate, di tornare al Barcellona. “Sono un professionista e farò il mio meglio per questo club – ha detto Neymar a RMC Sport -, cercherò di aiutare il Psg a vincere tutto, soprattutto la Champions League. L’amore nei miei confronti tornerà. Capisco cosa provano i tifosi, ma è come quando in un posto di lavoro non ci si trova bene e si desidera cambiare. Alla fine, però, sono rimasto e darò tutto.. Rapporto non bello con lo spogliatoio? È sempre stato ottimo, tutti i miei compagni sono di talento e per il Psg può essere l’anno buono”.