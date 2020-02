Neymar, che fai? Vola ad un evento di moda e fa infuriare il PSG

Ancora una volta Neymar non perde occasione di far parlare di sé. Il fuoriclasse del PSG sta recuperando da un infortunio che lo ha costretto ai box nelle ultime tre partite e all’orizzonte c’è l’andata degli ottavi di Champions contro il Borussia Dortmund. Una partita importantissima per il destino europeo dei parigini.

Secondo quanto riporta Le Parisien Neymar non sembra dare troppa importanza alla sfida. Il brasiliano infatti nei giorni scorsi è volato a Dusseldorf per partecipare ad un evento di moda organizzato da Peek & Cloppenburg. Una mossa che non è per nulla piaciuta ai vertici del PSG.

Intanto Tuchel non ha assicurato la presenza di Neymar per la prossima settimana.