Neymar ci crede: “Vogliamo vincere la Champions League…”

Con la Ligue 1 già in tasca, l’obiettivo del Psg è la Champions League. Nessun dubbio sul fatto che i campioni di Francia puntino, ormai da anni, a trionfare nella competizione più importante per club. Chi ci crede fortemente è il brasiliano Neymar che ai microfoni del sito ufficiale ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti.

OBIETTIVO VITTORIA – “Credo che questo sia stato un periodo atipico, ma ciò che conta è essere riusciti a rimanere equilibrati dal punto di vista fisico e mentale”, ha esordito Neymar. “Personalmente sono sempre pronto e motivato per il ritorno, penso fortemente alla Champions League. Abbiamo una squadra forte, siamo ai quarti di finali e ora vogliamo perseguire l’obiettivo di vincere il trofeo. In questi ultimi mesi mi sono allenato bene, con la stessa intensità, ma le partite mi mancano. Non vedo l’ora di tornare in campo e, se Dio vuole, di scrivere la storia”.

