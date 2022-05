Neymar come Romario e Cristiano Ronaldo: il record dopo il 100° gol col Psg

Il traguardo del brasiliano

Non solo la festa del Psg per la fine della Ligue 1 vinta e il rinnovo di Mbappé, la serata del Parco dei Principi è stata anche l'occasione per il saluto a Di Maria, prossimo all'addio, ma anche per un importante traguardo raggiunto da Neymar. Il brasiliano è andato a segno nel netto 5-0 al Metz portato a quota 100 il numero di gol col club parigino.