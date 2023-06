Neymar: “Da solo non si vince nulla. Messi campione ma aveva grande squadra”

Intervenuto ai microfoni di BandSports, Neymar ha parlato di un argomento che riguarda la sua vita privata. Il brasiliano si è espresso sulle attenzioni dei media, sia dentro che fuori dal campo, e come queste non facciano altro che aumentarne la pressione: "La vita privata è mia e faccio quello che voglio, che mi giudichino quando sono dentro il campo" Poi Neymar ha parlato delle vittorie che nel calcio non hanno un solo protagonista: "Vedete Leo? Ha sofferto in Argentina ma ha vinto la Coppa del Mondo perchè aveva una grande squadra che giocava per lui. Conosco il mio talento e so cosa sono in grado di fare. Ma il calcio non è uno sport individuale, fosse stato per me avrei già raggiunto tutti i miei obiettivi. Ma non è così. Certe critiche non le accetto proprio". Ha concluso così Neymar, il quale lamenta un'eccessiva presenza sotto i riflettori. Il calciatore vorrebbe esser rispettato di più per quello che è e che fa in campo.