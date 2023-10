Neymar, dalla Fifa c’è speranza per il rientro nonostante il grave infortunio

Sono ore delicate quelle che negli ultimi giorni hanno confermato a Neymar uno degli infortuni più gravi della sua carriera. Si tratta della rottura del legamento crociato anteriore e del menisco, riscontrata lo scorso mercoledì quando l'attaccante era sceso in campo con il suo Brasile per affrontare l'Uruguay. La prognosi è stata delle peggiori, con O Ney che non tornerà in campo molto presto. Si parla di mesi, un anno o addirittura c'è chi azzarda che la carriera del brasiliano sia ormai giunta al termine. Ultima possibilità che però ci sentiamo di smentire ed escludere, riferendoci alle parole del dottor César Quesada, di Ripoll e Prado Medical Group, centro medico di eccellenza Fifa.