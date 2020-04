Neymar disposto a tutto per tornare a Barcellona: si dimezza lo stipendio

Neymar al Barcellona, questa volta ci siamo. Il ritorno del brasiliano in blaugrana non è mai stato così vicino. La bomba di mercato arriva dalla Spagna dove Mundo Deportivo parla di O’Ney disposto a tutto pur di fare ritorno in Catalogna.

Ci sarebbe un accordo di massima tra club e giocatore in merito allo stipendio, vera grana da risolvere per dar vita all’affare. Il brasiliano avrebbe accettato il ritorno al vecchio ingaggio da 20 milioni a stagione più bonus. A Parigi ne percepisce più di 50. Secondo i calcoli del periodico spagnolo Neymar è disposto a tornare alla cifra che percipiva prima del suo passaggio al Psg nel 2017. Questo potrebbe dare il là decisivo al trasferimento.