Neymar, doppietta e dedica a Kobe Bryant: “Ho saputo della sua morte nell’intervallo e…”

Una notte difficile per lo sport mondiale. La morte della stella NBA Kobe Bryant ha scosso il mondo intero. Il cestista era amato da tutti, oltre che per la sua infinita classe, per il suo amore per il mondo sportivo.

Uno dei primi a dedicargli un pensiero speciale è stato Neymar, attaccante del Psg, impegnato nella serata di ieri in campo in campionato. La stella brasiliana ha segnato una doppietta contro il Lille dedicando un pensiero proprio a Bryant facendo il gesto del 24, numero di maglia del cestista: “Durante l’intervallo ho letto i messaggi per Bryant e ho visto che era morto”, ha raccontato O’Ney. “Per tutti noi è un giorno triste, lo sport intero piange la sua scomparsa. Ho esultato in quel modo per lui, era il suo numero. Spero che possa riposare in pace”.

Anche al termine della gara, l’attaccante ha voluto ricordare Bryant con un post con diverse immagini. Una in particolare lo ritrare da piccolo in sua compagnia.