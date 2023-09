Neymar, duro attacco: “Tutte bugie, non ho chiesto le dimissioni del mister”

Senza peli sulla lingua, Neymar è intervenuto via profili social per dire la sua riguardo il rapporto con l'allenatore Jorge Jesus. Nei giorni scorsi si è parlato tanto di una lite tra calciatore e allenatore dell'Al Hilal, con il primo che chiedeva l'esonero del secondo. Niente di più falso secondo il brasiliano: "Non capisco come un media così seguito possa condividere tali menzogne".

SMENTITA: Neymar ha smentito l'indiscrezione secondo il quale avrebbe avuto "tensioni" con l'allenatore dell'Al Hilal Jorge Jesus. "Stro***te, solo stro***ate... dovete smettere di credere a queste cose, a media come questo che hanno milioni di seguaci e continuano a condividere notizie false come se nulla fosse... Non capisco perché continuano a postare fake news!". Il calciatore è intervento tramite profili social personali e ha attaccato il famoso media spagnolo che ha lanciato l'indiscrezione. In ogni caso, il clima in casa Al Hilal non è al meglio e O Ney non può negarlo.