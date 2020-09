Neymar e gli insulti razzisti a Sakai: spunta video inedito

Non c’è pace per Neymar. L’asso brasiliano era stato al centro di una brutta vicenda legata a presunti insulti razzisti ricevuti da Alvaro Gonzalez, calciatore del Marsiglia, reo, a detta di O’Ney, di averlo chiamato scimmia. Ma in queste ore, qualcosa è cambiato e il calciatore parigino da vittima si è trasformato in carnefice. Infatti, il numero 10 dei campioni di Francia parrebbe aver riservato lo stesso trattamento razzista al difensore giapponese Hiroki Sakai e adesso ci sono anche le prove.

Neymar: insulti razzisti a Sakai

La vicenda è ormai ben nota, ma nella notte, sul web, è spuntato un video diffuso da Cadena Ser e da altri media in cui sembra proprio che Neymar stia insultando in modo razzista il proprio rivale.

Il brasiliano, già sotto inchiesta, rischia fino a dieci turni di squalifica e nelle immagini inedite pare proprio che per lui non ci sarà scampo. Infatti, il labiale è chiaro: “”chino de mierda“. Sarebbero queste le parole ripetutamente pronunciate dall’ex Barcellona nei confronti del giocatore asiatico Sakai.

