Neymar e la furia contro i media: "Io in Arabia per far cacciare Jesus? Bugie". Il post polemico del brasiliano

4 presenze, una sola vittoria. Neymar e l' Al Hilal ancora non decollano. Il brasiliano fatica a lasciare il segno nella nuova avventura in Arabia Saudita. Il suo trasferimento gli è valso un contratto di due anni, un accordo ricchissimo che però presuppone un aspetto: che O Ney porti trofei in casa dell'Al Hilal.

Niente successi, nessun gol per il fuoriclasse ex Paris Saint-Germain e Barcellona. Adesso Neymar è addirittura finito in mezzo alle polemiche che raccontano come il suo rapporto col tecnico Jorge Jesus sia pessimo. L'allenatore portoghese e il talento verdeoro proprio non si intendono, secondo quanto ricordano numerosi media internazionali. E anzi, alcuni hanno lanciato un'illazione: che Neymar stia facendo di tutto per far licenziare Jesus, che quella sia la sua "missione" araba.