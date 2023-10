Neymar e Messi, la rivelazione: “Sapevano già del talento del ragazzo”

In seguito alle prodigiose prestazioni messe in mostra nelle recenti gare di Champions League, in tutta Europa non si fa altro che parlare di Warren Zaïre-Emery. Il 17enne, talento del Psg, dimostra una qualità e maturità fuori dal comune per quella che è la sua età. E qualcuno lo sapeva già. Si tratta di Neymar e Lionel Messi, i due fuoriclasse che proprio la scorsa estate hanno lasciato Parigi per dirigersi rispettivamente in Arabia e America.