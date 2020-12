Neymar e quel trasferimento fallito alla… Lokomotiv Mosca

Santos, Barcellona e Paris Saint-Germain. Eppure la carriera di Neymar sarebbe potuta andare in modo molto diverso. Ebbene sì, perché non molti sanno che prima del trasferimento del brasiliano in Catalogna, la Lokomotiv Mosca fu davvero vicinissima al suo acquisto. A raccontare il retroscena di mercato passato è stato proprio il presidente del club Lok Nikolai Naumov a Sport-Express.

Neymar vicino alla Lokomotiv Mosca ma…

Era il 2008 e il brasiliano partecipa alla Coppa del Mediterraneo con la maglia del Santos. In finale i verdeoro affrontano proprio la Lokomotiv Mosca che rimane incantata dalle doti dell’allora 16enne O’Ney. Servivano circa 12 milioni di euro per acquistarlo e il patron ci aveva fatto più di un pensierino: “Abbiamo fatto delle valutazione per capire se valesse la pena acquistarlo. Eravamo interessati a prenderlo, i nostri scout lo stavano osservando”, ha ammesso il presidente dei russi. Alla fine, però, qualcosa o, in questo caso, qualcuno, ne impedì il trasferimento: “Prima di tutto, era troppo giovane. Secondo, non era chiaro come si sarebbe trovato in Russia. Era così fragile, un ragazzo molto esile. Ecco perché ci siamo ritirati e poi, in quella posizione avevamo Gatagov. Giocava come Neymar”.

Ebbene sì. Sembra proprio che il mancato passaggio di Neymar alla Lokomotiv Mosca sia dovuto anche ad Alan Gatagov giocatore russo che ha concluso la sua carriera in Estonia, al Levadia senza particolari squilli nei suoi anni da professionista.