Neymar fa chiarezza sul futuro: “Voglio restare al Psg. Nessuno mi ha detto nulla”

Le parole del fuoriclasse brasiliano

Nelle ultime ore sono girate voci riguardo il futuro di Neymar. Dalla Francia alcune fonti riportano che il club vorrebbe cedere il fuoriclasse brasiliano che non sarebbe più troppo gradito dai vertici dirigenziali che, in caso di proposta congrua, non si opporrebbero alla sua cessione. Proprio il giocatore ha chiarito la situazione riguardo queste voci e ha ribadito la sua volontà, ossia rimanere ancora a Parigi. O Ney si è detto anche molto felice del rinnovo di Kylian Mbappé col club parigino. Queste le sue parole a Oh my goal: