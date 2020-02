Neymar fa infuriare il Psg: partecipa a evento di moda anziché recuperare in vista della Champions

Neymar fa arrabbiare il Paris Saint-Germain. Dopo aver saltato per infortunio le ultime gare, compresa quella a margine del giorno del suo compleanno, l’asso brasiliano è ancora in dubbio per la prossima gara di Champions League contro il Borussia Dortmund.

O’Ney dovrebbe essere impegnato nella riabilitazione per tornare a disposizione di Tuchel e dare una mano ai compagni, ma a quanto pare il suo primo pensiero è un altro. Come riporta AS, infatti, Neymar si è presentato ad un appuntamento di moda in Germania, a Düsseldorf facendo infuriare i vertici parigini. La società non avrebbe preso bene il viaggio dell’attaccante ma avrebbe preferito che rimanesse a Parigi ad allenarsi per tornare a disposizione per la gara di Champions. Nelle scorse ore anche l’allenatore Tuchel aveva palesato una certa insofferenza per l’incertezza legata alla presenza o meno del giocatore per la sfida di coppa.