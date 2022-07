Neymar, fallo o simulazione? Anche in amichevole fa discutere e il web non perdona

Stava facendo parlare di sé in chiave mercato, ma ora, Neymar lo fa anche per le prestazioni sul campo. Nella recente amichevole andata in scena nelle scorse ore tra il suo Paris Saint-Germain e il Gamba Osaka, nella tournée in Giappone dei parigini, il brasiliano ha fatto molto discutere per il modo in cui si è conquistato un calcio di rigore. Infatti, O'Ney sembra aver "sfruttato" le sue doti di "cascatore" per ottenere un penalty. Almeno questo è il parere di gran parte del mondo social...