Neymar: “Felice al Psg. Darò il 100%. I miei privilegi? Anche Messi al Barcellona…”

Dal ritiro del Brasile parla Neymar e lo fa attirando, come al solito, l’interesse dei media. L’attaccante del Paris Saint-Germain è tornato a parlare dopo la querelle di mercato che lo ha visto assoluto protagonista dell’estate con il possibile addio, non realizzato, dai campioni francesi. Non solo, O’Ney si è soffermato sui privilegi che i grandi calciatori hanno e anche in questo caso il paragone fa discutere.

PSG – “Non sono felice solo quando gioco nel Brasile, ma anche nel Psg. Tutti sanno cosa è successo durante il mercato estivo, che volevo andare via. Ora mi sento felice e sereno al Psg, non lo sono solo quando vengo a giocare con il Brasile”. E dopo 4 gol in 5 presenze, Neymar si è ripreso davvero la scena anche in campo: “Ho iniziato la stagione alla grande e sono contento delle mie prestazioni. Lotterò per il Psg con tutte le mie forze e darò il 100%”.

PRIVILEGI -Spazio poi anche ad un argomento molto particolare come alcuni privilegi che alcuni calciator, come lui, hanno rispetto ai compagni meno ‘importanti’: “Quando un atleta raggiunge un livello così alto, è normale ricevere spesso un trattamento diverso. A Barcellona, ​​Messi ha un trattamento diverso. È perché è più bello? No. È per tutto ciò che ha fatto e che fa. Quindi non sono l’unico ad essere trattato diversamente anche qui col Brasile. Tutti coloro che mostrano il calcio a quel livello vengono trattati diversamente. È normale, fa parte del calcio”.