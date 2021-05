Neymar, futuro scritto: a fine contratto col Psg tornerà in Brasile

Dopo l'esperienza con i parigini, per O'Ney potrebbe esserci il ritorno in patria

Dopo Parigi non ci sarà un'altra città europea ad accogliere Neymar . Ne sono convinti in Brasile dove parlando di un futuro "a casa" per l'asso brasiliano.

Fresco di rinnovo col Psg, O'Ney rimarrà fino al 2025 nella capitale francese e poi deciderà se rinnovare ancora un anno - secondo una presunta clausola presente sul contratto - o direttamente fare ritorno nella sua terra. Secondo il media sudamericano UOL, infatti, la stella del club parigino non avrebbe alcuna intenzione di andare via dalla Francia per cercare un'altra squadra europea e dal 2025 potrebbe pensare di fare ritorno dove la sua carriera è iniziata. Quando il contratto con il Psg terminerà, la stella verdeoro avrà 34 anni e non avrà intenzione di vestire nessun'altra maglia in Europa. Neymar è convinto di aver trovato il posto giusto dove poter raggiungere i propri traguardi personali e di squadra e crede di poter vincere la Champions League a Parigi.