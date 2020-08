Neymar giura amore al Psg: “Resto e voglio tornare in finale di Champions League”

Spazza via ogni dubbio sul suo futuro Neymar. Il brasiliano, di recente entrato di nuovo nei rumors di mercato, nel nuovo numero del magazine ufficiale del Paris Saint-Germain conferma la sua volontà di rimanere in Francia e lottare per altri successi con la maglia dei parigini.

Neymar ci riprova

Dopo la delusione per la finale di Champions League di questa stagione persa contro il Bayern Monaco, Neymar non lascia, anzi, raddoppia. O’Ney è il protagonista dell’intervista del magazine del Psg uscito oggi. Basta il titolo per capire la sua volontà: “Resto e voglio ritornare in finale”. Sono queste le parole evidenziate in prima pagina che danno un segnale forte da parte del brasiliano. Nessuno addio, anzi, la voglia di essere ancora protagonista e di riportare il club francese in finale di Champions League e, questa volta, trascinarla alla vittoria.

