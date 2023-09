Neymar ha le idee chiare riguardo il futuro: dopo l’Al Hilal tornerà al Santos

Neymar ha le idee chiare riguardo il proprio futuro. L'attaccante brasiliano, da poco trasferitosi all'Al Hilal in Arabia Saudita, ha sempre affermato di voler fare ritorno in patria un giorno. Sogno ancora vivo e parte di un progetto, perché il calciatore ha ben fatto i conti: prima di firmare con il club saudita, ha messo a posto le idee di quello che potrebbe essere il tramonto della sua carriera da professionista. E sarà in Brasile, con la maglia del suo tanto amato Santos. O Ney sogna infatti di fare ritorno proprio alla scadenza del contratto con l'Al Hilal, nel 2025, così da poter preparare quella che probabilmente sarà la sua ultima chance di vincere il Mondiale. La Coppa del Mondo si disputerà giusto un anno più tardi, nel 2026. A riportarlo sono diversi media brasiliani.