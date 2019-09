Neymar, i tifosi del Psg non perdonano: fischi e insulti ad ogni pallone toccato

Non solo striscioni offensivi, ma anche fischi e insulti per Neymar nel riscaldamento e durante la partita giocata dal Paris Saint-Germain contro lo Strasburgo. Il brasiliano è stato scelto fra i titolari dall’allenatore Tuchel e i tifosi non si sono risparmiati nell’esprimersi nei confronti del classe ’92, che voleva abbandonare i parigini per tornare al Barcellona dopo solamente due stagioni di militanza. Per ricucire il rapporto, come sostenuto anche qualche giorno fa dal sindaco di Parigi, deve pensare a giocare e far bene, nient’altro. Tornare sulla terra e aiutare il club a vincere, perché se dovesse fare il Neymar che conosciamo, allora i sostenitori sarebbero in grado di perdonarlo. Non è affatto un bel clima, insomma, quello riservato all’ex Barça nella prima stagionale.