Neymar il 2021 è stato il suo peggior anno da quando è in Europa

Il 2021 che si è chiuso è stato il peggior anno di Neymar da quando gioca in Europa.

Fuori per un infortunio alla caviglia da fine novembre, per il giocatore del PSG Neymar Jr. il 2021 è il peggior anno da quando gioca in Europa. All’età di 29 anni, ha chiuso il 2021 con la peggior media gol e assist a partita. Quest'anno tra PSG e Nazionale brasiliana, ha segnato 17 gol e 17 assist in 46 partite con una media di partecipazioni a gol di squadra dello 0,74. Dal 2014 ad oggi, la stella brasiliana aveva sempre mantenuto una media di almeno un goal o assist a partita. Neymar però non ha mai segnato in Champions League nel 2021 mentre l’ultima rete nella competizione, risale a oltre un anno fa. Nel campionato francese, ha segnato 9 gol e 2 assist in 21 partite, il bottino peggiore dal suo arrivo al PSG mentre in Copa America con il Brasile, ha segnato due gol. Nei trenta candidati al Pallone d’Oro è arrivato fuori dai primi quindici con il 16° posto. Da quando è arrivato nella capitale francese, il 2020 è stato il suo miglior anno, quando ha sfiorato la vittoria della Champions League in finale contro il Bayern Monaco. I suoi numeri migliori però, sono stati raggiunti nel 2018 al primo anno a Parigi, quando ha siglato 34 gol e 18 assist in 42 partite con una media totale di 1,24 partecipazioni ai gol di squadra, ad ogni partita.