Neymar, il Chelsea si fa sotto e Tuchel lo accoglierebbe a braccia aperte…

Si sta parlando sempre con maggiore insistenza della possibilità che Neymar lasci il Paris Saint-Germain in questa finesta di mercato estiva. Sebbene il brasiliano si sia più volte espresso sul tema, rispedendo al mittente ogni rumors, le voci non si placano.

L'ultima, vorrebbe O'Ney accostato al Chelsea dove ad accoglierlo ci sarebbe Thomas Tuchel , mister che lo ha già allenato in passato in quel di Parigi e che sarebbe ben contento di averlo in squadra.

La trattativa tra Psg e Chelsea resta comunque molto difficile, sia per l'eventuale cifra da investire per lui sia per quanto riguarda l'ingaggio, troppo alto per gli standard del club inglese.