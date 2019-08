Neymar: “Il gol di Sergi Roberto contro il Psg uno dei più importanti della storia del Barça”

Anche il brasiliano Neymar, oggetto tanto conteso e discusso del calciomercato, è fra i protagonisti del nuovo format di Dazn The Making Of, insieme a Cristiano Ronaldo e José Mourinho. Durante l’intervista, gli viene chiesto del Barcellona 2016-17, quello che rimontò 6-1 col Paris Saint-Germain al Camp Nou in Champions League: “Il mio rigore ci ha dato la forza e la capacità di segnare anche il sesto gol, quello di Sergi Roberto, che più ha stupito in assoluto. In termini di fibrillazione per me è uno dei gol più importanti della storia del club blaugrana, sono contento di averne fatto parte e di aver vissuto quel momento”.

COME DINHO – Qualche parola anche sul connazionale Ronaldinho, che ha fatto la storia del Barça: “Lo ammiravo, ho sempre voluto essere come lui, portando lo stesso gioco e il medesimo atteggiamento sul campo. Era un vero e proprio genio, il più grande artista del calcio”.

GOL – Neymar è il brasiliano ad aver segnato di più nella storia della Champions League: “Mai nella mia vita avevo raggiunto record, il mio desiderio di fare gol non è mai stato per superare qualcun altro. Sono comunque molto contento di essere primatista in Europa, è un onore”.