Neymar, il padre tuona contro L’Equipe: “Riporta falsità”

"Non posso confermare notizie che non esistono e che non hanno né testa né piedi. L'Equipe si dovrebbe chiamare L'Efake". Questa la dura uscita del padre di Neymar riguardo il futuro del figlio. Negli ultimi giorni, il quotidiano francese ha dato per certa una richiesta di partenza dal Psg da parte del brasiliano, notizia che secondo Neymar Santos Sr. sarebbe falsa. D'altro canto, diverse altre fonti importanti riportano l'interesse di O Ney per lasciare Parigi, con tanto di possibili destinazioni che il calciatore starebbe prendendo in considerazione. A questo punto l'interrogativo sulle dichiarazioni a PL Brasil è d'obbligo. Il padre e agente del calciatore attacca il quotidiano solo per mascherare le intenzioni de figlio o perché è la verità? In ogni caso, pare che Neymar sia realmente interessato a tornare al Barcellona o, male che va, cambiare squadra lasciando il Psg.