Neymar, il Psg cambia il suo futuro: la decisione finale

Potrebbe esserci una cessione in vista per il brasiliano. Il club avrebbe deciso di lasciarlo partire e dare spazio ai giovani.

Il Paris Saint-Germain ha deciso quale sarà il futuro di Neymar. Il brasiliano, alle prese col recupero dopo i problemi alla caviglia, sarà ceduto quest'estate. Ne è sicuro RMC Sport, che spiega come il club abbia optato per questa decisione, in modo da trattenere a Parigi il prossimo acquisto Xavi Simons e non doverlo cedere nuovamente in prestito.