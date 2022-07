Neymar, il Psg lo offre al Manchester City di Guardiola ma…

Tornano rumors sul futuro di Neymar . Il brasiliano, legato al Paris Saint-Germain ancora da un lungo contratto, non sembra rientrare nei piani della società che, con l'arrivo di Galtier in panchina, starebbe pensando a qualche cambiamento.

Il media transalpino spiega questo clamoroso retroscena che, ad ora, non sarebbe andato a buon fine. Secondo la ricostruzione del quotidiano, il Psg avrebbe offerto Neymar al Manchester City, con annessa possibilità di inserimento di Bernardo Silva nell'affare. L'operazione sarebbe stata bloccata però sul nascere, anzi ancora prima da Pep Guardiola: l'allenatore catalano non sarebbe intenzionato a vedere l'ingresso in squadra di un profilo come quello di O'Ney.