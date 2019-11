Neymar, il Psg vince e lui…vola a Barcellona

Nessun nuovo caso, ma una semplice mini vacanza di relax. Neymar si gode alcuni momenti di riposo dal recupero dall’infortunio che lo ha visto sfortunato protagonista lo scorso 14 ottobre con la nazionale brasiliana.

Nulla di male, se non fosse che, ancora una volta, O’Ney è volato a Barcellona. Il richiamo della terra catalana è stato troppo forte anche questa volta. Dopo assistito alla vittoria del suo Paris Saint-Germain contro il Brest, l’attaccante si è diretto subito in Spagna dove ha passato una notte di relax in compagnia di alcuni amici. Lui stesso ha pubblicato su Instagram delle immagini che lo raffigurano in compagnia di una donna nella capitale catalana. Dopo le voci di mercato di questa estate, insomma, Neymar non fa nulla per non essere accostato ai colori blaugrana.